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Японія розширила заборону на експорт товарів до росії

05 квітня 2024, 13:09
Японія розширила заборону на експорт товарів до росії
Фото: з вільного доступу
Японія включила до списку ще 164 промислові товари.

Японія розширює заборону на експорт до росії, включивши до списку ще 164 промислові товари, такі як літій-іонні акумулятори, газові труби та автомобільне моторне мастило.

Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомило Міністерство торгівлі країни,пише The Asahi Shimbun.

Нове доповнення до списку експортного контролю Японії в межах санкцій проти країни-агресорки, яке також включає термостати, нітроцелюлозні вироби та деревообробні верстати, набуде чинності 17 квітня. Зазначається також, що заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, оголошена в грудні минулого року, почне діяти з 10 травня.

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Крім того, Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії.

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