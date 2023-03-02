Японія щойно знайшла 7 000 островів, про які навіть не підозрювала – CNN

Перерахунок територій не враховує штучних земель, а також не вплине на площу держави.

Проведене в Японії цифрове картографування зафіксувало вдвічі більше островів у складі країни, ніж раніше.

Про це 2 березня повідомив телеканал CNN.

За даними Управління геопросторової інформації (GSI), на території країни виявлено 14 125 островів, що більш ніж удвічі перевищує офіційне число - 6 852 острови, яке використовувалося за підсумками підрахунків у 1987 році.

Експерти наголосили, що нова цифра відображає досягнення в геодезичних технологіях і не змінила загальної площі Японії. Вона не враховує штучних рекультивованих земель.

Нагадаємо, острови, що оточують Японію, були центром кількох територіальних суперечок.

Японія висуває претензії на контрольовані росією південні Курильські острови, які Токіо називає Північними територіями, суперечка, яка датується кінцем Другої світової війни, коли радянські війська захопили їх у Японії.

Японія також заявляє, що має історичні претензії на незаселені острови Сенкаку в Східно-Китайському морі, якими вона зараз керує, але Китай неодноразово оскаржував цю претензію.

Тим часом Японія та Південна Корея залишаються втягнутими в більш ніж 70-річну суперечку щодо суверенітету групи острівців, відомих як Токдо біля Сеула та Такесіма біля Токіо в Японському морі, яке Корея називає Східним морем.