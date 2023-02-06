Японія слідом за ЄС обмежила ціни на російську нафту

Уряд Японії встановив цінові обмеження на російські нафтопродукти після аналогічних кроків Європейського Союзу та G7.

Японія об’єднується з іншими країнами для подальшого тиску на москву через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє NHK.

"Японія єдина в своїх рішеннях з "Великою сімкою", Європейським Союзом та Австралією, тому вводить обмеження цін на російську нафту. Важка нафта – $45 за баррель, дизельне паливо та інші подібні продукти на рівні $100 за баррель", – пише видання.

Заходи набувають чинності у понеділок, 6 лютого.

Міністерство торгівлі Японії заявляє, що вплив на пропозицію в країні, ймовірно, буде обмеженим. Вона не імпортувала російські нафтопродукти з початку вторгнення в Україну.