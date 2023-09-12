Японія стежить за можливим постачанням зброї від КНДР до росії

Уряд Японії уважно стежить за можливими поставками Північної Кореї озброєння до росії.

Про це пише NНК.

"Надання зброї росії може стати порушенням резолюцій РБ ООН, які забороняють будь-які угоди з Північною Кореєю щодо озброєнь і їх компонентів. Та додав, що уряд Японії стурбований потенційним впливом цього кроку на російське вторгнення в Україну", - заявив генсек Кабінету міністрів Мацуно Хірокадзу.

За його словами, уряд Японії і далі збиратиме і буде аналізувати розвідувальні дані та координуватиме дії зі США, Південною Кореєю та іншими членами міжнародного співтовариства.

Генеральнй секретар додав, що Японія та її партнери домагатимуться повного виконання відповідних резолюцій РБ ООН.