Японія стикнеться з нестачею майже мільйона працівників у 2040 році

Японія зіткнеться з нестачею майже одного мільйона іноземних працівників у 2040 році, якщо уряд хоче досягти своїх цілей економічного зростання, оскільки населення скорочується.

В повідомленні йдеться, що згідно з дослідженням Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), у 2040 році в Японії працюватиме 5,91 мільйона іноземців.

Це майже на мільйон менше іноземної робочої сили, необхідної для підтримки цільового середньорічного зростання економіки в 1,24 %.