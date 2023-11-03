Японія та Філіппіни вирішили посилити оборонні зв'язки

Для Японії це буде перша угода про взаємний доступ з членом Асоціації держав Південно-Східної Азії і третя після пактів з Австралією і Великою Британією, які набули чинності на початку цього року.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший у п'ятницю, 3 листопада, домовилися посилити оборонну співпрацю між своїми країнами на тлі розширення військової присутності Китаю в регіоні.



Про це повідомляє Kyodo.

На зустрічі в Манілі Кішіда і Маркос підтвердили, що розпочнуть переговори щодо нового двостороннього договору, відомого як угода про взаємний доступ, з метою зміцнення зв'язків у сфері безпеки і сприяння проведенню спільних оборонних навчань.



"Завдяки нашій співпраці з Філіппінами ми сподіваємося підтримувати і зміцнювати вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, щоб забезпечити світ, в якому захищена людська гідність", - сказав Кішіда.

"Ми усвідомлюємо переваги цієї угоди як для нашої оборони і військовослужбовців, так і для підтримання миру і стабільності в нашому регіоні", - заявив Маркос.

Японія та Філіппіни прагнуть посилити тристоронню оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами у відповідь на будівництво Китаєм штучних островів з військовою інфраструктурою в прилеглих водах і часті вторгнення в територіальні води інших країн.

Кішіда заявив, що Японія виступає проти односторонніх спроб змінити статус-кво силою.



Токіо відкидає претензії Пекіна на контрольовані Японією острови в Східно-Китайському морі, в той час як Маніла вже тривалий час перебуває в суперечці з Пекіном через її претензії на суверенітет над майже всім Південно-Китайським морем.



Під час переговорів з Маркосом Кішіда пообіцяв надати Філіппінам радари для спостереження за узбережжям у межах нової програми Токіо з підтримки країн-однодумців, які поділяють такі цінності, як верховенство права і повага до основних прав людини.