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Японія та В'єтнам посилять військову співпрацю для протидії Китаю

28 листопада 2023, 08:43
Японія та В'єтнам посилять військову співпрацю для протидії Китаю
Фото: Shutterstock.com
Тим часом між Японією і Китаєм виникають суперечки щодо контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент В’єтнаму Во Ван Тхуонг у понеділок домовилися поглибити співпрацю між двома країнами у сфері морської безпеки в умовах зростання військової активності Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Kyodo.

Під час переговорів Кісіда і Тхуонг підтвердили, що продовжуватимуть готуватися до успіху спеціального саміту за участю лідерів АСЕАН, який Японія прийматиме наступного місяця, щоб відзначити 50-річчя їхньої дружби та співпраці.

Кісіда і Тхуонг також підтвердили свою відданість розширенню двосторонньої співпраці з різних питань, включаючи економіку та культурні обміни.

Японія намагається отримати вигоду від економічного зростання в Азії, зміцнюючи зв’язки з країнами, що розвиваються, такими як В’єтнам та інші члени АСЕАН, одночасно намагаючись протистояти посиленню впливу Китаю в регіоні.

В'єтнам, разом з іншими державами-членами Асоціації держав Південно-Східної Азії, має територіальні претензії з Пекіном у стратегічно важливому Південно-Китайському морі. Китай претендує на значну частину цього регіону, де проходять одні з найбільш жвавих морських шляхів у світі.

Тим часом між Японією і Китаєм виникають суперечки щодо контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін. Кораблі китайської берегової охорони неодноразово заходили в японські територіальні води навколо безлюдних острівців, які в Пекіні називають Дяоюйдаою.

 

ЯпоніяКитайвійна в Україніросія окупантивійськова співпраця

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