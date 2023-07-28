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Японія ввела нові санкції проти росії

28 липня 2023, 10:58
Японія ввела нові санкції проти росії
Фото: з вільного доступу
Уряд Японії розширив обмежувальні заходи проти рф і тепер сюди увійшли цемент та авто.

Про це повідомляє Kyodo News.

Японія вже раніше заборонила поставки в росію автомобілів преміум-класу вартістю більше $43 000, починаючи з квітня минулого року.

А сьогоднішнє рішення Японії проти росії з 9 серпня додатково охопить заборону на поставки нових і вживаних автомобілів із бензиновим і дизельним двигуном об’ємом понад 1 900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів.

Японські авто користуються великим попитом в росії, тому нова заборона завдасть ще більшого удару по москві на тлі її військового вторгнення в Україну.

Вартість японського експорту до росії минулого року склала близько $4,3 млрд США), що на 30% менше, ніж раніше 

При цьому понад половину цього показника становили легкові авто, більшість з яких були вживаними. 

До чорного списку експорту Японії до росії додано близько 750 позицій: залізо та інші метали, котли і волокна, які можуть бути використані для підтримки промислової діяльності росії. 

Нові обмеження стосуються таких товарів:

  • гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
  • автозамки та автокрісла;
  • шини для великогабаритних транспортних засобів;
  • фанера, деревина, макулатура;
  • цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
  • скляні вироби;
  • деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
  • шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
  • барвники;
  • фото-або кінематографічний матеріал і т.д.

Нові заборонені до експорту в росію товари становлять близько 20% вартості того, що було експортовано до рф ще в 2021 році.

РосіяЯпоніясанкціїавтоавтомобілі

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