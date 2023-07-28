Японія ввела нові санкції проти росії
Про це повідомляє Kyodo News.
Японія вже раніше заборонила поставки в росію автомобілів преміум-класу вартістю більше $43 000, починаючи з квітня минулого року.
А сьогоднішнє рішення Японії проти росії з 9 серпня додатково охопить заборону на поставки нових і вживаних автомобілів із бензиновим і дизельним двигуном об’ємом понад 1 900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів.
Японські авто користуються великим попитом в росії, тому нова заборона завдасть ще більшого удару по москві на тлі її військового вторгнення в Україну.
Вартість японського експорту до росії минулого року склала близько $4,3 млрд США), що на 30% менше, ніж раніше
При цьому понад половину цього показника становили легкові авто, більшість з яких були вживаними.
До чорного списку експорту Японії до росії додано близько 750 позицій: залізо та інші метали, котли і волокна, які можуть бути використані для підтримки промислової діяльності росії.
Нові обмеження стосуються таких товарів:
- гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
- автозамки та автокрісла;
- шини для великогабаритних транспортних засобів;
- фанера, деревина, макулатура;
- цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
- скляні вироби;
- деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
- шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
- барвники;
- фото-або кінематографічний матеріал і т.д.
Нові заборонені до експорту в росію товари становлять близько 20% вартості того, що було експортовано до рф ще в 2021 році.