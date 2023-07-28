Японія ввела нові санкції проти росії

Уряд Японії розширив обмежувальні заходи проти рф і тепер сюди увійшли цемент та авто.

Про це повідомляє Kyodo News.

Японія вже раніше заборонила поставки в росію автомобілів преміум-класу вартістю більше $43 000, починаючи з квітня минулого року.

А сьогоднішнє рішення Японії проти росії з 9 серпня додатково охопить заборону на поставки нових і вживаних автомобілів із бензиновим і дизельним двигуном об’ємом понад 1 900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів.

Японські авто користуються великим попитом в росії, тому нова заборона завдасть ще більшого удару по москві на тлі її військового вторгнення в Україну.

Вартість японського експорту до росії минулого року склала близько $4,3 млрд США), що на 30% менше, ніж раніше

При цьому понад половину цього показника становили легкові авто, більшість з яких були вживаними.

До чорного списку експорту Японії до росії додано близько 750 позицій: залізо та інші метали, котли і волокна, які можуть бути використані для підтримки промислової діяльності росії.

Нові обмеження стосуються таких товарів:

гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;

автозамки та автокрісла;

шини для великогабаритних транспортних засобів;

фанера, деревина, макулатура;

цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;

скляні вироби;

деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;

шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;

барвники;

фото-або кінематографічний матеріал і т.д.

Нові заборонені до експорту в росію товари становлять близько 20% вартості того, що було експортовано до рф ще в 2021 році.