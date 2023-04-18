Японія виділяє $23 мільйони для покриття воєнних ризиків

Японія стала першою країною, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Японія — перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", – сказав Шмигаль.

Він уточнив, що це внесок до MIGA, який дозволить Україні значно легше повернути приватні іноземні інвестиції.

MIGA – це багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, яке було засновано в 1988 році. Україна стала членом MIGA у 1994 році.

Його створили для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.