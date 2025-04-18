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Японія виділить $3 млрд Україні за рахунок російських активів

18 квітня 2025, 15:55
Японія виділить $3 млрд Україні за рахунок російських активів
За три роки Токіо вже надало Україні коштів на понад 8,5 млрд доларів.

Уряд Японії надасть Україні кредит на суму близько 3 млрд доларів. 

Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів, пояснює Мінфін.

Угоду в формі обміну нотами підписали міністр фінансів України Сергій Марченко і посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

"Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність", - заявив Марченко.

За словами міністра, за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 млрд доларів.

Кредит буде обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Фінансування надається на 30 років, а кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові і розвитку України.

 
Японіяпідтримка України

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