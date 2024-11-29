Японія виділить $7,46 млрд Україні
Уряд Японії планує надати 7,46 млрд доларів до своєї фіскальної інвестиційної і кредитної програми на поточний фінансовий рік, у тому числі з урахуванням підтримки України країнами G7.
Про це йдеться в проекті документа, з яким познайомилося агентство Reuters.
Новинна агенція посилається на проєкт документу.
Нагадаємо, що в червні лідери країн G7 домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.