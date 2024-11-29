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Японія виділить $7,46 млрд Україні

29 листопада 2024, 09:41
Японія виділить $7,46 млрд Україні
Крім того, днями Київ отримав $235 млн від Японії на підтримку освіти та приватного сектору.

Уряд Японії планує надати 7,46 млрд доларів до своєї фіскальної інвестиційної і кредитної програми на поточний фінансовий рік, у тому числі з урахуванням підтримки України країнами G7.

Про це йдеться в проекті документа, з яким познайомилося агентство Reuters.

Новинна агенція посилається на проєкт документу.

Нагадаємо, що в червні лідери країн G7 домовилися про надання Києву кредиту на суму 50 мільярдів доларів, який частково фінансується за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

 
Японіяпідтримка України

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