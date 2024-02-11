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Японія виділить для повоєнної реконструкції України 100 мільйонів доларів

11 лютого 2024, 17:23
Японія виділить для повоєнної реконструкції України 100 мільйонів доларів
Гроші спрямують насамперед на обладнання для розмінування та тимчасові мости.

Японія надасть Україні 15,8 мільярда єн (106 мільйонів доларів США) допомоги для підтримки відновлення  від наслідків війни у семи сферах. Про виділення коштів повідомлять під час спільної конференції японської та української делегації у Токіо.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як йдеться у матеріалі,  український та японський уряди домовляться про участь Японії у післявоєнній відбудові України та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції, яка відбудеться 19 лютого у Токіо.

Допомогу Японії у розмірі 15,8 мільярда єн спрямують на обладнання для розмінування та тимчасових мостів. Крім цього, Україна отримає від Японії кошти на розширення сільського господарства, поліпшення гуманітарної ситуації, біотехнології та вдосконалення промисловості, інформаційні технології, а також посилення управління та антикорупційні заходи.

Як зазначає видання, меморандуми про співпрацю Японії та України, які будуть підписані на конференції, стосуватимуться медичного обслуговування, кібербезпеки та проєктів вітрових електростанцій. 

Також на зустрічі планують підписання угоди про усунення подвійного оподаткування для компаній, які ведуть бізнес в Україні.

Уряди обох держав планують розпочати перемовини щодо інвестиційної угоди, спрямованої на сприяння участі японських компаній у проєктах реконструкції.

Японіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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