Японія виділить майже $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
09 листопада 2023, 17:07
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Близько 3,8 млрд доларів буде спрямовано на сприяння стабільному постачанню напівпровідників.
Уряд Японії планує виділити близько 1,9 трлн ієн (близько 12,6 млрд дол.) на розвиток виробництва напівпровідників.
Про це повідомляє NHK.
Як стало відомо японському агентству, уряд виділить близько 5 млрд доларів для підтримки масового випуску передових напівпровідників. Це, як вважають, допоможе тайванській компанії TSMC, яка вивчає питання щодо будівництва другого свого підприємства в Японії в південно-західній префектурі Кумамото.
Ще 4,2 млрд доларів, ймовірно, спрямують на підтримку таким фірмам, як Rapidus, яка прагне випускати передові напівпровідники у Японії.