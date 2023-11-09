Японія виділить майже $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників

Уряд Японії планує виділити близько 1,9 трлн ієн (близько 12,6 млрд дол.) на розвиток виробництва напівпровідників.

Як стало відомо японському агентству, уряд виділить близько 5 млрд доларів для підтримки масового випуску передових напівпровідників. Це, як вважають, допоможе тайванській компанії TSMC, яка вивчає питання щодо будівництва другого свого підприємства в Японії в південно-західній префектурі Кумамото.

Ще 4,2 млрд доларів, ймовірно, спрямують на підтримку таким фірмам, як Rapidus, яка прагне випускати передові напівпровідники у Японії.