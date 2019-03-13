Японія виділить Україні грант для переведення НСТУ на HD-мовлення
Устаткування, яке отримає НСТУ, дозволить суспільному телеканалу перейти на мовлення в HD-якості, йдеться на сайті Держкомтелерадіо.
Проект розпорядження Кабінету Міністрів було розроблено Держкомтелерадіо на підставі міжурядового договору про технічну співпрацю та грантову допомогу від 2004 року.
У рамках цього договору впроваджується проект міжнародної технічної допомоги "Проект розвитку потенціалу суспільного мовника в Україні". Донором проекту виступає Агентство міжнародної співпраці Японії (JICA).
Було передбачено, що в 2018 році JICA надасть НСТУ сучасне телевізійне обладнання, але японському агентству скоротили бюджет, і поставка зірвалася. Тоді японська сторона запропонувала альтернативний варіант з грантом.
Грантовий договір підпише міністр економічного розвитку і торгівлі, перший віце-прем'єр Степан Кубів.
Раніше, голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що Національна суспільна телерадіокомпанія України перебуває у критичному стані через недофінансування.
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