Японія закрила небо для білоруських літаків

Уряд рекомендуватиме японським авіаперевізникам не літати над Білоруссю

Уряд Японії вирішив заборонити літакам білоруських авікомпаній сідати на території країни через інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня.

Про це повідомив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, передає "Укрінформ" з посиланням на Kyodo News.

"Ми рішуче засуджуємо вимушену посадку цивільного літака та свавільний арешт конкретного пасажира на борту білоруською владою, і ми вимагаємо негайного звільнення заарештованого журналіста", - сказав Като на пресконференції.

Крім того, уряд рекомендуватиме японським авіаперевізникам не літати над Білоруссю.

Утім, як зазначається, заборона має символічний характер, оскільки між Японією та Білоруссю немає прямого авіасполучення.

Нагадаємо, що влада Білорусі заявляє про "комплекс заходів" у відповідь на санкції