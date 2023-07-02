Японія закупила для Херсонщини генератори

У рамках програми розвитку ООН Херсонська область отримала 430 генераторів, які закупляв уряд Японії.

Про це повідомила пресслужба Херсонська ОВА.

"Від програми розвитку ООН Херсонщина отримала 430 генераторів. Обладнання закуплене коштом Уряду Японії та передане за координації Міністерства відновлення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже скоро генератори прибудуть до громад регіону, щоб оперативно відновити базові послуги для населення, постраждалого через підрив росіянами Каховської ГЕС.