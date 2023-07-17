Японія запропонує створити глобальний резерв природного газу, щоб уникнути дефіциту – ЗМІ

Уряд Японії запропонує Міжнародному енергетичному агентству створити систему зберігання запасів газу для країн-членів.

Японія має намір створити глобальний запас природного газу, аналогічний аварійному резерву в нафтовому секторі, щоб уникнути дефіциту в майбутньому та стабілізувати ціни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Уряд Японії запропонує Міжнародному енергетичному агентству створити систему зберігання запасів газу для країн-членів. Пропозиція буде викладена на конференції в Токіо у вівторок, 18 липня.

Як зазначається в матеріалі, уряд Японії прагне, щоб його пропозиція щодо запасів газу була включена до порядку денного міністерської зустрічі МЕА в лютому. МЕА вже вимагає від країн-членів, таких як США та Японія, мати запас нафти на випадок надзвичайних ситуацій, еквівалентний щонайменше 90 дням чистого імпорту, а пропозиція Токіо має на меті створити подібну стратегію і для газу.