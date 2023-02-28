Японія запровадила нові санкції проти рф

До "чорного списку" Японії потрапили ПВК "вагнер", "росбанк", заступник міністра оборони рф, очільник концерну "Калашников" та інші.

Влада Японії запровадила санкції проти 48 фізичних осіб – росіян і поплічників окупантів, 73 організацій і російського банку. Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинилися заступник міністра оборони рф Віктор Горемикін і глава концерну “Калашников” Алан Лушніков, співробітники генерального штабу збройних сил росії.

Про це повідомляє МЗС Японії.

Також до списку потрапили – співробітники адміністрації президента росії, зокрема начальник управління президента росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева і заступник голови управління президента із забезпечення діяльності держради Борис Рапопорт.

Крім того уряд Японії запровадив санкції проти ПВК “вагнер”, “росбанку”, інститутів російської академії наук та інших організацій.

У повідомленні зазначається, що активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені.

Японія запроваджує й експортні обмеження щодо 21 організації рф.