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Японія запровадила нові санкції проти рф

28 лютого 2023, 10:20
Японія запровадила нові санкції проти рф
Фото: з відкритих джерел
До "чорного списку" Японії потрапили ПВК "вагнер", "росбанк", заступник міністра оборони рф, очільник концерну "Калашников" та інші.

Влада Японії запровадила санкції проти 48 фізичних осіб – росіян і поплічників окупантів, 73 організацій і російського банку. Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинилися заступник міністра оборони рф Віктор Горемикін і глава концерну “Калашников” Алан Лушніков, співробітники генерального штабу збройних сил росії.

Про це повідомляє МЗС Японії.

Також до списку потрапили – співробітники адміністрації президента росії, зокрема начальник управління президента росії із забезпечення діяльності Державної ради Олександра Харичева і заступник голови управління президента із забезпечення діяльності держради Борис Рапопорт.

Крім того уряд Японії запровадив санкції проти ПВК “вагнер”, “росбанку”, інститутів російської академії наук та інших організацій.

У повідомленні зазначається, що активи зазначених організацій в разі їх виявлення будуть заморожені.

Японія запроваджує й експортні обмеження щодо 21 організації рф.

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