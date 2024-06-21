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Японія запровадила санкції проти іноземних компаній через підтримку вторгнення росії

21 червня 2024, 11:11
Японія запровадила санкції проти іноземних компаній через підтримку вторгнення росії
Фото: з вільного доступу
Санкції торкнулися компаній із Китаю, Індії, Казахстану та Узбекистану.
Японія вперше запровадила санкції проти іноземних компаній у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про санкції проти китайської компанії, яка постачала росії мікрочипи до безпілотників. 
 
Про це із посиланням на заяву міністерства закордонних справ Японії пише Reuters.
 
Запроваджені обмеження також стосуються компаній в Індії, Казахстані та Узбекистані. 
 
ПІд санкції потрапила гонконгська Asia Pacific Links Ltd , яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайська Yilufa Electronics Limited.
Ці обмеження відповідають раніше запровадженим іншими країнами, зокрема Сполученими Штатами, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.
 
У США заявляли, що Китай підтримує військові дії росії в Україні, надаючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого нарощування військової сили Москви з радянських часів.
 
Крім того, як йдеться у матеріалі, Пекін і москва вживають комплексних заходів для забезпечення здійснення двосторонніх платежів, потенційно наражаючи деякі китайські фінансові компанії на санкції.

 

Японіявійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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