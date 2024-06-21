Японія запровадила санкції проти іноземних компаній через підтримку вторгнення росії

Санкції торкнулися компаній із Китаю, Індії, Казахстану та Узбекистану.

Японія вперше запровадила санкції проти іноземних компаній у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, йдеться про санкції проти китайської компанії, яка постачала росії мікрочипи до безпілотників.

Про це із посиланням на заяву міністерства закордонних справ Японії пише Reuters.

Запроваджені обмеження також стосуються компаній в Індії, Казахстані та Узбекистані.

ПІд санкції потрапила гонконгська Asia Pacific Links Ltd , яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайська Yilufa Electronics Limited.