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Японія запровадила санкції проти ключових членів Хамасу

31 жовтня 2023, 11:31
Японія запровадила санкції проти ключових членів Хамасу
Фото: Shutterstock.com
Під санкції потрапили дев’ять осіб та їх компанії, які допомагали фінансувати Хамас.

У вівторок, 31 жовтня, Японія оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти членів палестинського угруповання Хамас і пов’язаних із ним компаній.

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що ці заходи є першими, запровадженими Японією після того, як Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши широкомасштабний конфлікт між єврейською державою та ісламістським угрупованням.

Під санкції потрапили дев’ять осіб та їх компанії, які допомагали фінансувати Хамас. Згідно з даними міністерства, серед них є палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, причому один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.

Активи цих фізичних і юридичних осіб будуть заморожені на території Японії, а користуватися ними власникам буде заборонено.

За словами офіційного представника МЗС, Японія звинувачує тих, хто підпав під заморозку активів, у причетності до фінансування Хамасу.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій "з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму".

війна в Україніросія окупантиЯпоніясанкціїХАМАС

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