Японія запровадила санкції проти ключових членів Хамасу

Під санкції потрапили дев’ять осіб та їх компанії, які допомагали фінансувати Хамас.

У вівторок, 31 жовтня, Японія оголосила про запровадження санкцій проти дев'яти членів палестинського угруповання Хамас і пов’язаних із ним компаній.



Про це пише Kyodo.

Зазначається, що ці заходи є першими, запровадженими Японією після того, як Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня, спровокувавши широкомасштабний конфлікт між єврейською державою та ісламістським угрупованням.



Під санкції потрапили дев’ять осіб та їх компанії, які допомагали фінансувати Хамас. Згідно з даними міністерства, серед них є палестинці, суданці, єгиптяни та йорданці, причому один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.

Активи цих фізичних і юридичних осіб будуть заморожені на території Японії, а користуватися ними власникам буде заборонено.

За словами офіційного представника МЗС, Японія звинувачує тих, хто підпав під заморозку активів, у причетності до фінансування Хамасу.



Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції, що Японія продовжить розглядати можливість запровадження додаткових санкцій "з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму".