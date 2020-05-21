Японія запустила безпілотну “вантажівку" до МКС

Ракета H2B була запущена о 02:31 за місцевим часом із космодрому у префектурі Кагошіма, на південному заході Японії

Агентство аерокосмічних досліджень Японії запустило до Міжнародної космічної станції ракету H2B із безпілотним вантажним космічним кораблем Kounotori 9.

Про це повідомляє "Kyodo News", пише "Укрінформ".

"Японія запустила у четвер (21 травня - ред.) ракету з вантажним кораблем типу Kounotori до МКС. Це буде остання місія для корабля, розробленого космічним агентством країни", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, ракета H2B була запущена о 02:31 за місцевим часом із космодрому у префектурі Кагошіма, на південному заході Японії.

Рівно через 15 хвилин після запуску Kounotori 9 від’єднався від ракети та був виведений на зазначену орбіту.

В Агентстві аерокосмічних досліджень Японії впевнені, що 25 травня корабель приєднається вже до самої Міжнародної космічної станції. За кілька тижнів після приєднання Kounotori 9 залишить МКС з непотрібними матеріалами та самознищиться через згорання, коли повторно увійде в атмосферу.

Загалом космічний корабель може перевозити до 6 тонн вантажу. Всі дев’ять його попередніх місій з 2009 року були успішними.

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