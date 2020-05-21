Японія запустила безпілотну “вантажівку" до МКС
Про це повідомляє "Kyodo News", пише "Укрінформ".
"Японія запустила у четвер (21 травня - ред.) ракету з вантажним кораблем типу Kounotori до МКС. Це буде остання місія для корабля, розробленого космічним агентством країни", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, ракета H2B була запущена о 02:31 за місцевим часом із космодрому у префектурі Кагошіма, на південному заході Японії.
Рівно через 15 хвилин після запуску Kounotori 9 від’єднався від ракети та був виведений на зазначену орбіту.
В Агентстві аерокосмічних досліджень Японії впевнені, що 25 травня корабель приєднається вже до самої Міжнародної космічної станції. За кілька тижнів після приєднання Kounotori 9 залишить МКС з непотрібними матеріалами та самознищиться через згорання, коли повторно увійде в атмосферу.
Загалом космічний корабель може перевозити до 6 тонн вантажу. Всі дев’ять його попередніх місій з 2009 року були успішними.
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