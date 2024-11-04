Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником

04 листопада 2024, 13:57
Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником
Фото: Shutterstock.com
Запуск неодноразово переносили.

Сьогодні, 4 листопада, Японія запустила флагманську ракету-носій H3 із супутником зв'язку Міністерства оборони на борту.

Про це повідомляє портал Kyodo News.

Запуск, який спочатку був запланований на 20 жовтня, але неодноразово переносили.

Серія ракет H3 - це наступник нинішньої ракети-носія H2A, яка підтримує розвиток космосу в Японії більше 20 років. 

H3 дебютував в березні 2023 року, але його перший політ закінчився самознищенням через кілька хвилин після зльоту через несправність двигуна другого ступеня. 

А в лютому та липні цього року були успішно запущені ракети №2 і №3 серії H3.

 
Японіясупутник

Останні матеріали

Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється