Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником

Запуск неодноразово переносили.

Сьогодні, 4 листопада, Японія запустила флагманську ракету-носій H3 із супутником зв'язку Міністерства оборони на борту.

Про це повідомляє портал Kyodo News.

Запуск, який спочатку був запланований на 20 жовтня, але неодноразово переносили.

Серія ракет H3 - це наступник нинішньої ракети-носія H2A, яка підтримує розвиток космосу в Японії більше 20 років.

H3 дебютував в березні 2023 року, але його перший політ закінчився самознищенням через кілька хвилин після зльоту через несправність двигуна другого ступеня.

А в лютому та липні цього року були успішно запущені ракети №2 і №3 серії H3.