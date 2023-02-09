Матеріали:
Теми:

Японська мережа одягу Uniqlo планує піти з росії

09 лютого 2023, 17:10
Японська мережа одягу Uniqlo планує піти з росії
Японський виробник та продавець одягу Uniqlo вирішив піти з російського ринку.

Про це стало відомо російським співробітникам Uniqlo, які розповіли про це вони розповіли пропагандистському Коммерсант.

Ці слова підтвердив інший співрозмовник ринку нерухомості.

Місяць тому японський Uniqlo вирішив звільнити частину своїх майданчиків у російських торгових центрах. 

Ще два співробітники консалтингових компаній заявляли, що теж чули про скорочення кількості магазинів Uniqlo, проте незрозуміло, всі вони будуть закриті чи не всі.

Керуючий партнер Олексій Ванчугов розповів, що Uniqlo кілька місяців тому повідомила власників приміщень про плани закрити магазини, але зберігає контракти до моменту, коли буде знайдено нового орендаря.

Глава ритейл-департаменту СОRE.XP Марина Малахатько назвала рішення Uniqlo згорнути бізнес у Росії неминучим, і сказала: "політична ситуація не змінилася, і немає сенсу платити за оренду й утримувати персонал через майже рік після припинення роботи".

Рік тому в росії під брендом Uniqlo працювало 50 точок і власний інтернет-магазин, на сьогодні в Uniqlo було 27 магазинів у Росії, які залишалися закритими весь рік.

РосіяЯпоніясанкціїUniqlo

Останні матеріали

Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Політика
"Бережіть своїх солдатів, панове". росіяни атакують там, де відбувається ротація – Том Купер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 17:28
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Політика
росія наосліп біжить до військової поразки. Проте наказ гєрасімова поголити бороди солдатам може свідчити про намір використати отруйний газ – Томас Тайнер
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 13:44
Політика
"Виходь за мене, інакше я тебе вб'ю". Невербальний діалог путіна та Байдена від Томаса Фрідмана
Переклад iPress – 08 лютого 2023, 09:14
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Технології
У зведених для боротьби з німецькою армією цехах зараз виготовляють снаряди для України. Технологічний процес у репортажі New York Times
Переклад iPress – 07 лютого 2023, 13:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється