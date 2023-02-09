Японська мережа одягу Uniqlo планує піти з росії

Японський виробник та продавець одягу Uniqlo вирішив піти з російського ринку.

Про це стало відомо російським співробітникам Uniqlo, які розповіли про це вони розповіли пропагандистському Коммерсант.

Ці слова підтвердив інший співрозмовник ринку нерухомості.

Місяць тому японський Uniqlo вирішив звільнити частину своїх майданчиків у російських торгових центрах.

Ще два співробітники консалтингових компаній заявляли, що теж чули про скорочення кількості магазинів Uniqlo, проте незрозуміло, всі вони будуть закриті чи не всі.

Керуючий партнер Олексій Ванчугов розповів, що Uniqlo кілька місяців тому повідомила власників приміщень про плани закрити магазини, але зберігає контракти до моменту, коли буде знайдено нового орендаря.

Глава ритейл-департаменту СОRE.XP Марина Малахатько назвала рішення Uniqlo згорнути бізнес у Росії неминучим, і сказала: "політична ситуація не змінилася, і немає сенсу платити за оренду й утримувати персонал через майже рік після припинення роботи".

Рік тому в росії під брендом Uniqlo працювало 50 точок і власний інтернет-магазин, на сьогодні в Uniqlo було 27 магазинів у Росії, які залишалися закритими весь рік.