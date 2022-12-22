Японське космічне агентство планує запустити свою першу ракету H3

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) запланувало перший запуск своєї нової ракети-носія H3 на 12 лютого.

Запуск ракети, яка має стати новим основним національним космічним носієм, має відбутися з Центру космічних досліджень Танегасіма, розташованого у префектурі Кагосіма в південно-західній частині Японії.

Розробка ракети H3 стартувала вісім років тому. Носій спроєктований під корисне навантаження на 30% важче, ніж у H2А, приблизно вполовину меншої вартості запуску.