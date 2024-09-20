Японський виробник розслідує вибухи рацій із його логотипом у Лівані

Компанія ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані.

Японська компанія-виробник радіообладнання ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані рацій із її логотипом.

Про це ідеться у заяві компанії.

"Раніше у світових ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Лівані вибухнули радіопристрої з логотипом ICOM. Наразі ми розслідуємо факти, пов'язані з цією справою", – йдеться у заяві компанії на її сайті.

Виробник також пообіцяв надавати «оновлену інформацію у міру надходження».

Американські та близькосхідні ЗМІ опублікували фото рацій ICOM, що опинилися в їхньому розпорядженні.

Як заявили журналістам в ICOM, виробництво моделі IC-V82, яка, мабуть, представлена ​​на цих зображеннях, було припинено у 2014 році.

Телеканал CNN зазначає з посиланням на міністерство зв'язку Лівану, що рації, що вибухнули, були зняті з виробництва моделями ICOM.

"Рації IC-V82 не були поставлені офіційним агентом, не були офіційно ліцензовані та не були перевірені службами безпеки", – наголосили в міністерстві.

У свою чергу представник японського виробника в США заявив Associated Press, що пристрої, що вибухнули в Лівані, не були оригінальними.

"Я можу гарантувати вам, що це були не наші продукти", – заявив керівник продажу підрозділу аматорського радіозв'язку ICOM America Рей Новак.