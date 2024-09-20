Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Японський виробник розслідує вибухи рацій із його логотипом у Лівані

20 вересня 2024, 10:59
Японський виробник розслідує вибухи рацій із його логотипом у Лівані
фото із відкритих джерел
Компанія ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані.

Японська компанія-виробник радіообладнання ICOM має намір розслідувати факти вибухів у Лівані рацій із її логотипом.

Про це ідеться у заяві компанії.

"Раніше у світових ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Лівані вибухнули радіопристрої з логотипом ICOM. Наразі ми розслідуємо факти, пов'язані з цією справою", – йдеться у заяві компанії на її сайті.
 
Виробник також пообіцяв надавати «оновлену інформацію у міру надходження».
 
Американські та близькосхідні ЗМІ опублікували фото рацій ICOM, що опинилися в їхньому розпорядженні.
 
Як заявили журналістам в ICOM, виробництво моделі IC-V82, яка, мабуть, представлена ​​на цих зображеннях, було припинено у 2014 році.
 
Телеканал CNN зазначає з посиланням на міністерство зв'язку Лівану, що рації, що вибухнули, були зняті з виробництва моделями ICOM.
 
"Рації IC-V82 не були поставлені офіційним агентом, не були офіційно ліцензовані та не були перевірені службами безпеки", – наголосили в міністерстві.
 
У свою чергу представник японського виробника в США заявив Associated Press, що пристрої, що вибухнули в Лівані, не були оригінальними.
 
"Я можу гарантувати вам, що це були не наші продукти", – заявив керівник продажу підрозділу аматорського радіозв'язку ICOM America Рей Новак.
ЯпоніяЛіванвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється