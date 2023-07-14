Японський виробник вантажівок пішов із ринку рф – ЗМІ

Продали свій бізнес місцевому автовиробнику.

Іноземні компанії продовжують покидати ринок росії. Цього разу з рф пішов японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd. Японці продали свій завод російському автовиробнику Sollers.

Про це пише видання Kyodo.

Isuzu Motors — один з найбільших у світі виробників вантажівок, позашляховиків і автобусів. Також компанія відома своїми дизельними двигунами. За інформацією Isuzu, протягом 2021 року російський підрозділ випустив близько 3 700 автомобілів.

Виробництво автомобілів Isuzu в росії складало лише 1% від загальних обсягів постачання компанії. У березні 2022 року японці припинили роботу в рф, а вже у листопаді компанія заявила, що збирається повністю покинути російський ринок.

Понад 1000 великих компаній пообіцяли залишити росію після того, як владімір путін розпочав свою повномасштабну війну в Україні, однак експерти звинувачують деякі відомі фірми в порушенні своїх же заяв. Йдеться, зокрема про Heineken, Unilever, Philip Morris і Oreo Mondelez.