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Японці готуються до можливої агресії з боку Китаю

30 березня 2024, 20:55
Японці готуються до можливої агресії з боку Китаю
Фото: з вільного доступу
У п'яти муніципалітетах Японії склали плани евакуації на випадок військового конфлікту на Тайвані.

Через загрозу вторгнення Китаю на Тайвань уряд Японії розпорядився збудувати підземні укриття на островах поблизу можливої зони бойових дій. 

Про це повідомляє видання The Asahi Shimbun.

Уряд оприлюднив інструкції щодо будівництва підземних сховищ на віддалених островах префектури Окінава на випадок військової кризи за участю Тайваню”, - йдеться у повідомленні.

У рекомендаціях уряду, опублікованих 29 березня, зазначено, що укриття будуть побудовані у п’яти муніципалітетах: Ісігакі, Міякодзіма, Йонагуні, Такетомі та Тарама. 

Населення цих японських територій готують до того, що їм доведеться перебувати в укриттях із 30-сантиметровими залізобетонними стінами та необхідним запасом харчів та води до 2-х тижнів, оскільки муніципалітети розташовані на віддалених островах, звідки евакуація можлива лише літаками або морськими суднами. 

Хоча усі муніципалітети склали плани евакуації на випадок військового конфлікту, укриття будуть доступні для тих, хто не зможе вчасно виїхати.

ЯпоніяКитайагресіявійна в Україніросія окупанти

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