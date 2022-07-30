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Ястремська вперше зіграє на турнірі WTA у столиці США

Змагання основної сітки Citi Open WTA 250 відбудуться 1-7 серпня
Українська тенісистка Даяна Ястремська виступить в основній сітці турніру WTA 250 у США із призовим фондом $251,750.
Ястремська вперше зіграє на турнірі WTA у столиці США Фото: Sport.ua
У першому колі Даяна зустрінеться з Вікторією Азаренко (нейтральний статус), посіяною під четвертим номером.
Ястремська раніше жодного разу не грала у столиці США. Для українки це буде перший турнір з кінця червня, коли вона поступилася у першому колі Вімблдону.
 
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30 07 2022 12:42
ТЕГИ: США, теніс, WTA
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