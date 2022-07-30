Ястремська вперше зіграє на турнірі WTA у столиці США

Українська тенісистка Даяна Ястремська виступить в основній сітці турніру WTA 250 у США із призовим фондом $251,750.

У першому колі Даяна зустрінеться з Вікторією Азаренко (нейтральний статус), посіяною під четвертим номером.

Ястремська раніше жодного разу не грала у столиці США. Для українки це буде перший турнір з кінця червня, коли вона поступилася у першому колі Вімблдону.