СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська виступить в основній сітці турніру WTA 250 у США із призовим фондом $251,750.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ястремська вперше зіграє на турнірі WTA у столиці США
Змагання основної сітки Citi Open WTA 250 відбудуться 1-7 серпня
Фото: Sport.ua
У першому колі Даяна зустрінеться з Вікторією Азаренко (нейтральний статус), посіяною під четвертим номером.
Ястремська раніше жодного разу не грала у столиці США. Для українки це буде перший турнір з кінця червня, коли вона поступилася у першому колі Вімблдону.
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