Яценюк заявив про похід "Народного фронту" на парламентські вибори

"Нова Верховна Рада України - це нові депутати, нова коаліція і новий уряд. І ми повинні поборотися і вибороти як нову коаліцію, так і новий уряд"

Лідер партії "Народний фронт" на партійному з’їзді, що пройшов у суботу, 2 лютого подякував активу партії, який раніше висловився за необхідність брати участь в чергових виборах Президента України.

"Це непросте рішення, яке не можна приймати з точки зору емоції чи політичної кон’юнктури. Внаслідок масованої дискредитаційної кампанії, просто відвертої брехні, коли брехали 22-ом відсоткам виборців "Народного фронту" і всьому українському народу, сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори Президента України в 2019 році".

Він підкреслив, що принести невизначеність для проукраїнського суспільства, яке хоче змін в країні, "було б безвідповідально".

"Я прийняв рішення, що ми повинні боротися за нову Верховну Раду України, за перемогу на парламентських виборах і за формування нового уряду України. Знаю, що ми це зробимо", - наголосив Арсеній Яценюк.



Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що парламентська кампанія розпочнеться лише за півтора місяця після інаугурації Президента України.

Перед новим Кабінетом Міністрів, наголосив він, будуть стояти не менш масштабні завдання, ніж стоять перед нинішнім урядом: "Вільна економіка, вільне від адміністративного тиску і корупційного податку підприємництво, вільний доступ до фінансових ресурсів, вільна зовнішня торгівля".

Він підкреслив, що наріжна проблема України нині – це трудова міграція: "Простого вирішення немає. Але рецепти для цього є. Ринкова економіка і ринкова зарплата є одним з рецептів вирішення трудової міграції".

"Найбільше багатство України – це люди, це українці, які впевнені у завтрашньому дні, які знають, що робити, і вміють це робити. Для цього ми повинні дати кожній людині - і саме це є обов’язком держави, - освіту, охорону здоров'я. І ми повинні кожній людині дати відчуття захисту і безпеки. Це - другий рецепт подолання трудової міграції", - сказав він.

"Саме в компетенції уряду і парламенту буде економіка, фінанси, інновації, економічне зростання, субсидії, пенсії, заплати. Саме це є в сфері повноважень відповідальності уряду і Ради", - сказав він.

Арсеній Яценюк звернувся до представників "Народного фронту": "Ми сильна і згуртована команда. Ми фахова команда. Ми проукраїнська команда. Ми йдемо до перемоги на виборах у Верховну Раду України. Ми йдемо до формування нового уряду. Ми довели: ми вміємо перемагати. І ми переможемо".