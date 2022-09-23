Явка провальна, охорони більше, ніж бажаючих голосувати - фейкові референдуми

Українська влада попередила, що у зв'язку з малою кількістю охочих прийти і проголосувати, окупанти можуть ходити по будинках

На псевдореферендумах, які загарбники вирішили провести з 23 по 27 вересня на окупованих територіях України, фіксують провальну явку.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

"Явка на "референдуми" провальна", - зазначив він.

При цьому він нагадав, що, зокрема, колаборант балицький казав, що онлайн-"голосування" на окупованій частині Запорізької області не буде.

"Інші окуповані території росіяни явно не перетворювали на технологічний рай. Тож фіксуємо – ніякого онлайну", - додав він.

"Просто розрахунок був на явку вживу. А її немає. Цікаво, а тепер колаборанти раптово "інтернет проведуть"?" - зауважив Гонаренко.

Перший заступник голови Херсонської облради Олег Соболевський оприлюднив фото однієї з так званих "виборчих дільниць", де сьогодні проводять псевдореферендум.

У зв'язку з малою кількістю охочих прийти і проголосувати, попередив він, окупанти можуть ходити по будинках.

Той випадок, коли охорони на дільницях більше, ніж бажаючих прийти і проголосувати", - зазначив Соболевський.