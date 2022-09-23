Явка провальна, охорони більше, ніж бажаючих голосувати - фейкові референдуми
На псевдореферендумах, які загарбники вирішили провести з 23 по 27 вересня на окупованих територіях України, фіксують провальну явку.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Явка на "референдуми" провальна", - зазначив він.
При цьому він нагадав, що, зокрема, колаборант балицький казав, що онлайн-"голосування" на окупованій частині Запорізької області не буде.
"Інші окуповані території росіяни явно не перетворювали на технологічний рай. Тож фіксуємо – ніякого онлайну", - додав він.
"Просто розрахунок був на явку вживу. А її немає. Цікаво, а тепер колаборанти раптово "інтернет проведуть"?" - зауважив Гонаренко.
Перший заступник голови Херсонської облради Олег Соболевський оприлюднив фото однієї з так званих "виборчих дільниць", де сьогодні проводять псевдореферендум.
У зв'язку з малою кількістю охочих прийти і проголосувати, попередив він, окупанти можуть ходити по будинках.
Той випадок, коли охорони на дільницях більше, ніж бажаючих прийти і проголосувати", - зазначив Соболевський.
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