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Є багато шансів, що Макрон здатний стримати путіна – глава МЗС Литви

15 березня 2024, 13:55
Є багато шансів, що Макрон здатний стримати путіна – глава МЗС Литви
Габріеліус Ландсбергіс Фото: dw.de
Хоча Захід вже намагався стримати градус ескалації зі сторони москви.

Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку військ НАТО в Україну стримують російського диктатора путіна, який посилив ядерні погрози, вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X (twitter).

Він зауважив, що раніше Захід намагався застерегти главу Кремля від подальшої ескалації на фоні затримки постачання ЗСУ допомоги від союзників. 

"Це, очевидно, не спрацювало. Набагато більше шансів, що путін буде стриманий Макроном. Стратегічна невизначеність для росії та чітко визначена мета розгрому рф," — заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, зараз серед союзників тривають палкі дискусії про ймовірну відправку в Україну в майбутньому військ НАТО. 

МЗСЛитвавійна в Україніросія окупанти

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