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Є два головні успіхи саміту НАТО – Шмигаль

14 липня 2023, 18:57
Є два головні успіхи саміту НАТО – Шмигаль
Фото: з вільного доступу
Україна разом з західними партнерами формує нову архітектуру безпеки.

На саміті НАТО, який відбувся у Вільнюсі, всі могли вкотре переконатися у силі та абсолютній підтримці України з боку західної коаліції.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Він зазначив, що Україна разом з західними партнерами формує нову архітектуру безпеки та гарантії для майбутнього України.

"Без сумнівів: Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу", - сказав Шмигаль.

Крім того, премʼєр зазначив, що у Вільнюсі за участю Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України.

Голова Уряду зазначив, що ця декларація стане фундаментом і першим кроком до того, щоб Україна була захищеною і сильною. 

"Ще один успіх саміту у Вільнюсі — нові суттєві пакети військової допомоги від різних союзників", - заявив Шмигаль.

Шмигальвійна в Україніросія окупантисаміт НАТО

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