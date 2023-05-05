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Є кілька десятків фактів вилучення українських дітей зі сімей біженців – Лубінець

05 травня 2023, 10:10
Є кілька десятків фактів вилучення українських дітей зі сімей біженців – Лубінець
Омбудсмен Лубінець
Відповідно до європейського законодавства, офіційний в Україні опікун не є офіційним опікуном на території ЄС.

Кілька десятків українських дітей вилучили із родин українських біженців, які наразі перебувають за кордоном.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Український чиновник пояснив, чому в деяких європейських країнах на законодавчому рівні виникають проблеми із статусом опікуна.

"Проблема є в тому, що згідно з європейським законодавством офіційний в Україні опікун, піклувальник не є офіційним опікуном, піклувальником на території Європейського Союзу. Інша справа, що деякі країни розуміють, у якій ситуації перебувають українці, не піднімають це питання або допомагають просто українцям вижити. Є такі країни, де в нас є проблеми. Я не хочу їх називати, щоб не було маніпуляцій, що Лубінець звинуватив якісь європейські країни. Скажу так: випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є", – зазначив він.

Лубінець зазначив, що завдяки численним зверненням до іноземних колег, вдавалось досягти найголовнішого – "перестали фізично забирати дітей з родин українських громадян".

"Зараз ми пропрацьовуємо питання, щоб допомогти таким діткам разом з батьками просто повернутися на територію України. Вже ми не будемо сперечатися на території їхньої держави, ми просто їх фізично хочемо забрати – дітей з уже призначеними піклувальниками на території цієї країни. Окремо батьків, щоб повернулися на територію України, ми все це врегулювали і спокійно закінчили ці погані історії", – підсумував омбудсмен.

 

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