Є контракт, який доводить купівлю росією боєприпасів у Ірану – ЗМІ

Британські ЗМІ отримали доступ до ймовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси росії для її війни в Україні.

Про це повідомляє британський канал Sky News.

У 16-сторінковому документі, датованому 14 вересня минулого року, йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму трохи більше $1 млн.

Джерело передало Sky News документ разом із 5-ма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько $740 000 США.

"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", – стверджує джерело в органах безпеки Британії.

Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також британському міністру закордонних справ Джеймсу Клеверлі.

Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.

"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки перевіримо це належним чином, зможемо діяти відповідно", – сказав посол України в Британії Вадим Пристайко.

"Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її та підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього", – заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

"Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме", – додав він.

Пристайко також заявив, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що в рф закінчуються військові запаси.

"Те, що вони говорять про такі прості речі, як озброєння, як боєприпаси, свідчить про те, що російська позиція дійсно є досить складною", – підсумував Клеверлі.