Матеріали:
Теми:

"Є сумніви, що путін дієздатний" – Подоляк

26 квітня 2023, 20:52
Володимир Путін. Фото: qha.com
Радник голови Офісу президента України вважає, що в оточенні путіна зараз чимала кількість "теорій змов", бо на сьогодні не тільки на Заході бачать, що путін не є гарантом стабільності і не є переговорником з потужними країнами.

Прессекретар російського президента Владіміра путіна Дмитро Пєсков підтвердив сумніви російських еліт в дієздатності диктатора.

Таку думку в інтерв'ю NV висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він прокоментував слова Пєскова, що путін не сидить у бункері та не використовує двійників.

"Думаю, таким чином Пєсков підтвердив, що політичні еліти рф сумніваються в тому, що путін на сьогодні контролює ті чи інші процеси, що він особисто з кимось зустрічається. Усі вже поступово говорять, що вся політична еліта має певні сумніви у здоров'ї путіна, що він узагалі контролює ситуацію особисто, а не через двійників. Мають певні сумніви, чи хтось під виглядом путіна не їздить на ті чи інші окуповані території, а і по росії", — сказав Михайло Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що в оточенні путіна зараз чимала кількість "теорій змов", і воно має вирішити, чи готові вони і далі платити ту ціну, яку зараз платять, не розуміючи, хто перед ними — президент чи його двійник.

"Сьогодні путін не є гарантом стабільності їхніх кар'єр, не є переговорником із західними елітами. Вони поступово між собою про це говорять. У них є сумніви, що путін дієздатний. І тому Пєсков виходить і таким чином ніби підкреслює, що "так, ви маєте рацію, путін не є дієздатним", — сказав радник голови ОП.

Михайло Подоляк наголосив на тому, що розв'язання питань в середовищі російських еліт щодо дієздатності путіна пришвидшить ефективний український контрнаступ.

Подолякпєсковвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Політика
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 10:04
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Політика
Вільний світ має дотримуватися курсу підтримки України. Заморожений конфлікт чи часткова перемога неприйнятні – прем'єр-міністри Чехії, Словаччини та Польщі
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 17:17
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Україна має знайти власні способи виграти цю війну всупереч допомозі США та НАТО. Її очікування невиправдано затягує війну – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 13:03
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен захистити Україну і Тайвань. Звісно, якщо хоче вижити і мати власну безпеку – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 квітня 2023, 09:58
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється