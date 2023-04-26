"Є сумніви, що путін дієздатний" – Подоляк

Радник голови Офісу президента України вважає, що в оточенні путіна зараз чимала кількість "теорій змов", бо на сьогодні не тільки на Заході бачать, що путін не є гарантом стабільності і не є переговорником з потужними країнами.

Прессекретар російського президента Владіміра путіна Дмитро Пєсков підтвердив сумніви російських еліт в дієздатності диктатора.

Таку думку в інтерв'ю NV висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він прокоментував слова Пєскова, що путін не сидить у бункері та не використовує двійників.

"Думаю, таким чином Пєсков підтвердив, що політичні еліти рф сумніваються в тому, що путін на сьогодні контролює ті чи інші процеси, що він особисто з кимось зустрічається. Усі вже поступово говорять, що вся політична еліта має певні сумніви у здоров'ї путіна, що він узагалі контролює ситуацію особисто, а не через двійників. Мають певні сумніви, чи хтось під виглядом путіна не їздить на ті чи інші окуповані території, а і по росії", — сказав Михайло Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що в оточенні путіна зараз чимала кількість "теорій змов", і воно має вирішити, чи готові вони і далі платити ту ціну, яку зараз платять, не розуміючи, хто перед ними — президент чи його двійник.

"Сьогодні путін не є гарантом стабільності їхніх кар'єр, не є переговорником із західними елітами. Вони поступово між собою про це говорять. У них є сумніви, що путін дієздатний. І тому Пєсков виходить і таким чином ніби підкреслює, що "так, ви маєте рацію, путін не є дієздатним", — сказав радник голови ОП.

Михайло Подоляк наголосив на тому, що розв'язання питань в середовищі російських еліт щодо дієздатності путіна пришвидшить ефективний український контрнаступ.