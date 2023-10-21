Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Є три стратегії російської армії, щоб послабити Україну з наближенням зими – ЗМІ

21 жовтня 2023, 15:58
Є три стратегії російської армії, щоб послабити Україну з наближенням зими – ЗМІ
Джерело unian
Зима, ймовірно, сповільнить наступ української та російської сторони. рф може захотіти вплинути на альянс України з західними країнами, розповіли в ЗМІ.

росія може зосередитися на політичній боротьбі проти України та пропаганді, а не на наступу на лінії фронту. 

Про це повідомило видання Express.co.uk

Видання з посиланням на експертів зазначило, що зимою, ймовірно, сповільниться наступ української та російської сторони, проте бої продовжуватимуться на багатьох фронтах.

"Майбутня морозна погода неминуче сповільнить маневри на полі бою, кремль може спробувати послабити Україну на інших фронтах, ймовірно, маючи на меті її альянс із західними державами", — йшлося в повідомленні.

На думку геополітичного оглядача Ірини Цукерман, існує три способи, яка росія може спробувати зашкодити Києві. Одна спроба може бути спрямована на стримування військової допомоги Україні з боку західних союзників, зокрема її можуть здійснити через політичні лобі, компанії впливу та пропаганду

Другий спосіб може бути націлений на уповільнення фінансування та озброєння Україні, що завдасть психологічного удару та змусить її змінити пріоритети та бойові стратегії.

З її слів, третьою стратегією може бути поширення скепсису щодо успіху контрнаступу та використання інших тем, а саме корупція, витрати і мантра "нескінченних війн".

війнаконтрнаступрф тероризм

Останні матеріали

Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Політика
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 16:34
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється