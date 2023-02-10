Є влучання на декількох об'єктах енергетичної інфраструктури – "Укренерго"

Влучання зафіксовані на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах.

Про це повідомила ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» у своєму Telegram - каналі.

Сьогодні відбувається вже 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. Унаслідок влучань сталися перебої з електропостачанням у деяких областях. Крім того, вночі окупанти атакували дронами та ракетами електростанції та об'єкти системи передачі.

Для мінімізації можливих наслідків та збереження енергосистеми "Укренерго" застосовує аварійні відключення.