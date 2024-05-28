ЄБРР інвестуватиме в Україну €1,5 млрд на рік до кінця війни

Європейський банк реконструкції та розвитку від початку повномасштабного вторгнення рф профінансував проєкти в усіх галузях економіки України на 4 млрд євро.

Банк продовжить підтримку, доки ситуація не зміниться, а після війни фінансування збільшать для відновлення країни, передає Інтерфакс.

"З початку повномасштабного вторгнення ми профінансували проєктів на 4 млрд євро, маю на увазі всі галузі економіки. Є таке бачення, що приблизно в такому самому обсязі ми маємо підтримувати економіку під час війни, доки ситуація не зміниться. Приблизно 1,5 млрд євро на рік", - заявила директор і старший банкір агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець.

Вона додала, що після війни потреби бізнесу у фінансуванні збільшаться, аджн буде більше бажання інвестувати в його розвиток і буде потреба відбудовувати зруйноване в пришвидшеному темпі.

Найчастіші запити від агросектору - це розвиток рослинництва, тваринництва та інтерес до біоенергетики.

"Компанії дійсно думають і здійснюють розрахунки для розвитку біогазу та біоетанолу. Маємо вже приклади в Україні підтриманих проєктів. Крім того, багато хто думає над тим, як можна переробляти більше в Україні й створювати додану вартість у країні", - додала представниця ЄБРР.

За словами Лебединець, ЄБРР вже напрацював низку механізмів для страхування воєнних ризиків для створюваних бізнесів та інвестицій.

В кінці цього року банк може запропонувати інструмент страхування товарів, які перебувають на зберіганні або які пересувають усередині України, де ризики значно вищі, ніж за межами держави, що воює.

"Це не дуже простий процес. Думаю, що до кінця року це має запрацювати", - підсумувала представниця банку.