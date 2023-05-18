ЄБРР може збільшити підтримку України до €3-5 млрд

Рада керівників ЄБРР заявила про необхідність додаткової підтримки акціонерів для роботи банку в Україні.

Через російського вторгнення в лютому минулого року ЄБРР оцінює потрібну підтримку в €3-5 млрд.

Про це інформує Інтерфакс.

"Пропозицію від Ради директорів щодо обсягу підтримки ЄБРР для України та потенційного збільшення сплаченого капіталу буде передано Раді керівників для ухвалення остаточного рішення до кінця 2023 року", - пише сайт банку.

Акціонерами ЄБРР являється 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк. Частка США - 10,1%, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії - по 8,6%, Росії - 4%, Канади та Іспанії - по 3,4%, ЄС та ЄІБ - по 3%, Нідерландів - 2,5%, Австрії, Бельгії, Швеції та Швейцарії - по 2,3%, тоді як решти - від 1,3% і нижче. Зокрема, частка України - 0,8%.

ЄБРР минулого року надав Україні €1,7 млрд , а також залучив ще €200 млн від банків-партнерів.

Загалом зобов'язався надати країні €3 млрд упродовж цього та минулого років7 Для цьго банк мобілізував €1,5 млрд від 19 міжнародних донорів, щоб покрити частину ризику.

В Раді керівників підтвердили, що банк має відігравати важливу роль в міжнародних зусиллях із підтримки реальної економіки України.

"Основна увага ЄБРР в Україні у воєнний час зосереджена на підтримці енергетичної та продовольчої безпеки, відновленні критичної інфраструктури на національному та муніципальному рівнях, наданні фінансування торгівлі та підтримці приватного сектору", йдеться на сайті.

Рада керівників вважає сплачений капітал найбільш дієвим, ефективним і справедливо розподіленим інструментом для надання подальшої підтримки.

"Збільшення капіталу на EUR3-5 млрд дасть змогу здійснювати інвестиції такого характеру та масштабу без необхідності систематичного розподілу ризиків донорів у 2024 році", - пише ЄБРР.

За словами президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, таке рішення відображає зобов'язання акціонерів банку підтримувати Україну, а також їхню довіру до ЄБРР у виконанні цієї ролі підтримки в Україні як під час війни, так і в подальшій післявоєнній реконструкції.

У разі схвалення збільшення капіталу буде третім випадком, коли акціонери банку погодяться збільшити його капітальну базу.

ЄБРР уточнив, що донорами, які вже надали підтримку Україні, є США, Норвегія, Франція, Нідерланди, Іспанія, ЄС, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Південна Корея, Швейцарія, Тайбей, Китай, Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Ірландія та Швеція.