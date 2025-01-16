ЄБРР цьогоріч планує інвестувати в Україну €1,5 млрд – Bloomberg
16 січня 2025, 16:57
Фото: 24tv.ua
Торік банк інвестував в Україну рекордні 2,4 млрд євро.
Європейський банк реконструкції та розвитку оцінює свої інвестиції в Україну цього року у 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів), оскільки вторгнення росії продовжує спустошувати країну.
Про це пише Bloomberg.
“Планування – це складна річ в Україні”, і “можливо більше, якщо ми знайдемо підходящі угоди. Інфраструктура, енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім іде приватний сектор і стійкість у продовольчій безпеці”, – повідомив виданню Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові.
Торік лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму – майже 2,4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання населення та підприємств.
Хоча ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, у тому числі залізницям, понад 50% його інвестицій торік було спрямовано на приватний бізнес, сказав Тюркнер. За його словами, у 2025 році частка залишиться приблизно такою ж, оскільки банк бачить "хороший сільськогосподарський сектор", який є центральним для української економіки.
Україна повинна досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, щоб сприяти інвестиційному клімату, оскільки "є надія", що відбудова може розпочатися цього року після припинення вогню або мирної угоди, сказав Тюркнер.
Він також закликав український уряд просунутися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть залучені до реконструкції: “Ось чому їхнє управління, їхній потенціал, їхня прозорість і боротьба з корупцією відіграють ключову роль у успішній реконструкції”.