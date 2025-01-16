ЄБРР цьогоріч планує інвестувати в Україну €1,5 млрд – Bloomberg

Торік банк інвестував в Україну рекордні 2,4 млрд євро.

Європейський банк реконструкції та розвитку оцінює свої інвестиції в Україну цього року у 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів), оскільки вторгнення росії продовжує спустошувати країну.

“Планування – це складна річ в Україні”, і “можливо більше, якщо ми знайдемо підходящі угоди. Інфраструктура, енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім іде приватний сектор і стійкість у продовольчій безпеці”, – повідомив виданню Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові.

Торік лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму – майже 2,4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання населення та підприємств.