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ЄБРР виділяє мільярд євро на відбудову української енергетики

11 червня 2024, 15:37
ЄБРР виділяє мільярд євро на відбудову української енергетики
Фото: 24tv.ua
Європейський банк реконструкції та розвитку під час міжнародної конференції з відновлення України в Берліні має підписати угоду щодо виділення Україні мільярда євро на потреби енергетики.

Про це заявила президент ЄБРР Оділе Рено-Бассо на відкритті пленарного засідання, передає Укрінформ.

"Ми збираємося на полях цієї конференції підписати зобов'язання про виділення ще одного мільярда", - заявила Рено-Бассо. 

За її словами, ключовий пріоритет це підтримка функціонування інфраструктури, а саме інвестиції в енергетику.

"Зараз зусилля будуть зосередженні на розподілених енергетичних потужностях, а не лише на генеруючих, як було минулого року", - додала президентка. 

Вона вважає, що ЄБРР співпрацює не лише з урядом, а і з місцевою владою, яка має відіграти важливу роль в процесі цього розподілу.

"Муніципалітети є дуже важливим елементом у цьому відношенні, тому що багато чого можна зробити, наприклад, із системою опалення у дуже розподілений спосіб, а чим більше ви розподілені, тим більше ви захищені від наслідків російського нападу", - пояснила Рено-Бассо.

Представкник банку додає, що ЄБРР інвестував на сьогоднішній день понад 4,3 мільярда євро. З цього половина була в приватному секторі, а половина в державному секторі - для підтримки інфраструктури.

На думку глави ЄБРР фінансова підтримка України не менш важлива, аніж військова, оскільки дозволяє підтримувати економіку, яка в свою чергу генерує податки. 

"Це дозволяє людям залишатися в країні і продовжувати підтримувати військові зусилля", - підсумувала вона.

Лише кілька днів тому ЄБРР надав €300 млн на підтримку енергетики України.

 

ЄБРРпідтримка Україниенергетика

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