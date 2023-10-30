ЄБРР за час війни інвестував €3 млрд в держпідприємства України

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в державні підприємства України більше €3 млрд.

Про це повідомляє Укрінформ.

"З початку російського вторгнення наші інвестиції в Україну досягли три мільярди євро" - заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Він прибув на закритий воркшопу з розвитку корпоративного управління в Києві.

Патроне додав, що в подальшому очікується перевищення даного цільового показника.

За словами керуючого, здатність України залучати інвестиції для відновлення і просування до вступу до ЄС залежить від створення привабливого інвестиційного середовища та рівних умов для всіх гравців.

"ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в українські державні підприємства і працює практично з кожним великим державним підприємством", - сказав Маттео Патроне.

Також на початку місяця президент ЄБРР заявив, що продовження підтримки України є ключовим завданням.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку працює над планом збільшення свого капіталу, щоб мати можливість щорічно інвестувати в Україну близько 1,5 млрд євро.