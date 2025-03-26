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ЄБРР затвердив €270 млн на газ Україні

26 березня 2025, 16:48
ЄБРР затвердив €270 млн на газ Україні
Фото: 24tv.ua
Це допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищах газу для проходження наступного опалювального сезону.

Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив позику для Нафтогаз на закупівлю природного газу на суму до 270 млн євро. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Тelegram-каналі. 

"Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК Нафтогаз на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії", - йдеться в дописі. 

Прем’єр додав, що цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищах газу для проходження наступного опалювального сезону.

Також ми писали, що ЄБРР планує інвестувати щонайменше $1,56 млрд в економіку України.

 

ЄБРРпідтримка України

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