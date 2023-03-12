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ПОЛІТИКА

Єдність війни між США та Україною повільно руйнується – Politico

12 березня 2023, 20:24
Єдність війни між США та Україною повільно руйнується – Politico
Джерело: .ukrinform
Politico заявляє, що нібито численні представники Білого дому почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті.

Між Сполученими Штатами та Україною зростають розбіжності щодо цілей війни з рф, а також виникають потенційні конфліктні ситуації щодо того, як і коли вона закінчиться.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що високопосадовці Білого дому стверджують, що єдність між Вашингтоном і Києвом міцна.

Politico заявляє, що нібито численні представники Білого дому почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, оскільки, на їхню думку, це може підірвати здатність до масштабного контрнаступу навесні.

Крім того, за даними видання, між країнами виникає "розчарування" щодо постачання зброї.

Однак адміністрація Джо Байдена заявляє, що союз між Сполученими Штатами та їхніми союзниками і Україною залишається міцним, і що він триватиме доти, доки триває війна.

Речниця Ради нацбезпеки Едріенн Вотсон заявила, що Білий дім "перебуває на постійному зв'язку з Україною, оскільки ми підтримуємо захист її суверенітету і територіальної цілісності". Вона додала, що оскільки путін не демонструє жодних ознак припинення війни, "найкраще, що ми можемо зробити, - це продовжувати допомагати Україні досягати успіху на полі бою, щоб вони могли зайняти якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли цей час настане".

"Але зростаючі розбіжності можуть передвіщати ще більший розкол у дебатах про те, як закінчиться війна. Хоча Байден пообіцяв непохитну підтримку, а державна скарбниця поки що залишається відкритою, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть фінансувати Україну нескінченно довго на такому рівні", - йдеться у матеріалі.

При цьому зазначається, що зростаюча кількість республіканців почала висловлювати скептицизм щодо використання американських коштів для підтримки Києва у війни.

Нагадаємо, на початку березня США та Німеччина висловили готовність вводити санкції проти рфстільки, скільки буде потрібно.

СШАвійна в Україні

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