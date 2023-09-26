Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Єгипет планує закупати зерно у Казахстані на заміну російському – Reuters

26 вересня 2023, 09:55
Єгипет планує закупати зерно у Казахстані на заміну російському – Reuters
Фото: з вільного доступу
Окрім цього ведуться переговори щодо ціни та кількості пшениці.

Влада Єгипту шукає дешеву альтернативу зерну з росії. Єгипет веде переговори з комерційним банком Абу-Дабі про надання кредиту для фінансування закупівлі пшениці в Казахстані.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі Єгипет є найбільшим покупцем пшениці в усьому світі, та намагається зменшити свої витрати на імпорт. За даними Reuters, переговори щодо кредитної угоди для закупівель пшениці у Казахстану знаходяться на початковій стадії.

Окрім цього ведуться переговори щодо ціни та кількості пшениці.

Також Головне управління з постачання товарів веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за неофіційну мінімальну ціну, встановлену російським урядом, яка, як вважають, була встановлена на тендері на рівні 270 доларів США за метричну тонну.

Як повідомляє Reuters, нещодавно міністерство сільського господарства росії нещодавно завадило приватному продажу 480 000 тонн російської пшениці до Єгипту, мабуть, через те, що вона була продана нижче мінімальної ціни.

У липні росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому Єгипет розкритикував країну-агресор за вихід з експортної угоди та заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю через альтернативні маршрути.

ЄгипетКазахстанзерно

Останні матеріали

Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
26 вересня 2023, 09:00
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
Політика
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
25 вересня 2023, 19:05
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
Політика
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
25 вересня 2023, 14:00
Том Купер поки не розуміє, про який
Політика
Том Купер поки не розуміє, про який "прорив" на південному фронті говорять росіяни та українці
25 вересня 2023, 10:00
Політика
"Знімаю капелюха". Вдала операція по штабу чф рф у Севастополі, коли росіяни не можуть просунутися на фронті – Том Купер
23 вересня 2023, 14:00
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що
Політика
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що "нічого не бачить" – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
Політика
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
22 вересня 2023, 19:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється