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ПОЛІТИКА

Єгипет прагне провести міжнародну зустріч з питань Палестини – Bloomberg

15 жовтня 2023, 16:15
Єгипет прагне провести міжнародну зустріч з питань Палестини – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Єгипет також готовий докласти будь-яких зусиль для врегулювання ситуації, що склалася, пов'язаної з бойовими діями між Ізраїлем і Хамас, йдеться в заяві.

Єгипет надіслав запрошення прийняти у себе міжнародний регіональний саміт, метою якого є розгляд останніх подій, пов'язаних із Сектором Газа.

Про це йдеться у заяві адміністрації президента Єгипту, повідомляє Bloomberg.

Уряд Єгипту активізує взаємодію з регіональними та міжнародними організаціями з надання допомоги з метою доставлення необхідної допомоги до Сектора Гази.

У заяві не наводиться більш детальної інформації про те, кого було запрошено і коли воно може відбутися.

Єгипет також готовий докласти будь-яких зусиль для врегулювання ситуації, що склалася, пов'язаної з бойовими діями між Ізраїлем і Хамас, йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що національна безпека країни є "червоною межею", і що "не буде ніякого самовдоволення" в її захисті.

7 жовтня терористи Хамас атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити Хамас.

ЄгипетвійнаХамас: Ізраїль

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