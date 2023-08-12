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ПОЛІТИКА

Єгипет відмовляється передавати Україні зброю на прохання США –WSJ

12 серпня 2023, 10:11
Єгипет відмовляється передавати Україні зброю на прохання США –WSJ
Фото: з вільних джерел
Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

Єгипет не планує надавати свою зброю Україні у відповідь на численні прохання Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією видання, Каїр раніше планував постачання ракет росії. Але через звернення Вашингтона влада відмовилася від подібних поставок.

Журналісти пишуть, що після цього американські офіційні особи, включаючи міністра оборони США Ллойда Остіна, попросили Єгипет поставити зброю Україні, бажаючи допомогти нашій країні подолати нестачу боєприпасів.

Як зазначають у WSJ, Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Таке прохання ні до чого не призвело, і з того часу офіційні представники США неодноразово закликали Єгипет до передачі зброї нашій країні.

За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

"У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", - пише видання.

При цьому офіційний представник Держдепу США підкреслив, що Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Єгипетзброявійна в Україні

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