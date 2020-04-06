ЄІБ виділить EUR300 млн кредиту на енергоефективність громадських будівель в Україні

Згідно з повідомленням, реалізація зазначеного проекту дасть змогу підвищити енергоефективність 1 тис. будівель, зокрема, дитсадків, шкіл та лікарень, а також скоротить викиди CO2 на 1 млн тонн

Грант обсягом EUR150 тис. на імплементацію угоди виділить Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF).

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить EUR300 млн кредиту на проект із енергоефективності громадських будівель в Україні у рамках угоди з Міністерством розвитку громад та територій про співпрацю у сфері консультацій для підготовки проекту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство розвитку громад та територій України та Європейський інвестиційний банк уклали угоду, відповідно до якої буде організовано підготовку надання низьковідсоткового кредиту у EUR300 млн із тривалим терміном погашення для впровадження широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору. Зокрема, термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо", - наводить прес-служба Мінрегіону слова першого заступника міністра Василя Лозинського.

Крім того, грант обсягом EUR150 тис. на імплементацію угоди виділить Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF).

Згідно з повідомленням, реалізація зазначеного проекту дасть змогу підвищити енергоефективність 1 тис. будівель, зокрема, дитсадків, шкіл та лікарень, а також скоротить викиди CO2 на 1 млн тонн.