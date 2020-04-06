CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрант обсягом EUR150 тис. на імплементацію угоди виділить Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄІБ виділить EUR300 млн кредиту на енергоефективність громадських будівель в Україні
Згідно з повідомленням, реалізація зазначеного проекту дасть змогу підвищити енергоефективність 1 тис. будівель, зокрема, дитсадків, шкіл та лікарень, а також скоротить викиди CO2 на 1 млн тонн
Фото: з відкритих джерел
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить EUR300 млн кредиту на проект із енергоефективності громадських будівель в Україні у рамках угоди з Міністерством розвитку громад та територій про співпрацю у сфері консультацій для підготовки проекту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Міністерство розвитку громад та територій України та Європейський інвестиційний банк уклали угоду, відповідно до якої буде організовано підготовку надання низьковідсоткового кредиту у EUR300 млн із тривалим терміном погашення для впровадження широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору. Зокрема, термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо", - наводить прес-служба Мінрегіону слова першого заступника міністра Василя Лозинського.
Крім того, грант обсягом EUR150 тис. на імплементацію угоди виділить Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF).
Згідно з повідомленням, реалізація зазначеного проекту дасть змогу підвищити енергоефективність 1 тис. будівель, зокрема, дитсадків, шкіл та лікарень, а також скоротить викиди CO2 на 1 млн тонн.
Нагадаємо, що ЄІБ виділить 5,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом за межами ЄС, в тому числі в Україні
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04 06 2020 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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