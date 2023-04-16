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ЄК: одностороння заборона імпорту з України - неприйнятна

16 квітня 2023, 19:55
ЄК: одностороння заборона імпорту з України - неприйнятна
Фото з вільного доступу
Європейська Комісія (ЄК) відреагувала критикою на запровадження Польщею та Угорщиною заборони на імпорт зерна й сільгосппродукції з України.

Односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними, оскільки торговельна політика - компетенція ЄС, наголосили в Єврокомісії.

Про це повідомив речник Єврокомісії, повідомляє Reuters.

"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - йдеться у заяві речника Єврокомісії, надісланій електронною поштою.  - У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС і, отже, односторонні дії є неприйнятними. У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в рамках ЄС", - додається в заяві.

Раніше в неділю міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда пояснив, що запроваджена урядом у Варшаві заборона на імпорт української сільгосппродукції, яка набула чинності напередодні, також поширюватиметься й на транзит цих товарів територією Польщі.

"Заборона є повною, включаючи заборону на транзит через Польщу", - написав Вальдемар Буда в Twitter.

Утім, він додав, що з українською стороною будуть проведені переговори щодо створення системи, яка гарантуватиме, що товари будуть лише проходити через Польщу і не потраплятимуть на місцевий ринок.

ЄСПольщаімпортзернопродуктивійна в Україні

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