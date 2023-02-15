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ПОЛІТИКА

ЄК офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС 10-й пакет санкцій проти росії

15 лютого 2023, 15:44
ЄК офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС 10-й пакет санкцій проти росії
Фото: www.ednist.info
Глава Єврокомісії оцінила новий пакет санкцій ЄС проти росії в 11 млрд євро, також в ньому буде запроваджено заборону на товари, які використовують для виробництва озброєння.

В 10-ому пакеті санкцій проти росії будуть міститися нові заборони в торговельній галузі та додатковий контроль над експортом технологій до рф, які застосовують у виробництві озброєння. 

Про це написало видання Bloomberg.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Сьогодні ми посилюємо наш тиск десятим пакетом санкцій. Перше. Ми пропонуємо заборону на експорт, який коштує понад 11 млрд євро, щоб залишити російську економіку без критичних технологій та промислових товарів".

Вона вважає, пакет максимально націлений на багато промислових товарів, які потрібні росії і які вона не зможе отримати через треті країни. 

"Такі важливі товари, як електроніка, спеціалізовані автомобілі, деталі для машин, запасні частини для тракторів та двигуни для реактивних літаків. Ми також націлені на товари для будівельного сектору, які можуть бути спрямовані до російської армії, такі як частини для антен", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Також, пропонується запровадити ще більшу заборону на товари подвійного призначення і товари просунутих технологій. 

Ми пропонуємо контроль за 47 електричними компонентами, які можуть бути використані у військових системах Росії, зокрема дронах, ракетах та вертольотах, за особливо рідкісноземельними матеріалами і термічними камерами. Отже, ми заборонимо всі технологічні товари, які знайдені на полі бою, і ми зробимо так, що вони не знайдуть інших шляхів їх дістати", - заявила фон дер Ляєн.

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